фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 мая россияне нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Основное направление вражеской атаки – Киев

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30 противовоздушная оборона сбила 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 128 – сбиты огневыми средствами поражения, 117 – локационно утрачены/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Донетчина и Запорожская область.

Напомним, ночью 24 мая российские военные совершили одну из самых массированных комбинированных воздушных атак на Киев. Пострадали не менее 15 человек.