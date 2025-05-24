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24 мая 2025, 10:15

Россия выпустила по Украине 250 дронов и 14 баллистических ракет: как отработала ПВО

24 мая 2025, 10:15
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 24 мая россияне нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Основное направление вражеской атаки – Киев

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30 противовоздушная оборона сбила 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 128 – сбиты огневыми средствами поражения, 117 – локационно утрачены/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Донетчина и Запорожская область.

Напомним, ночью 24 мая российские военные совершили одну из самых массированных комбинированных воздушных атак на Киев. Пострадали не менее 15 человек.

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