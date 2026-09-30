Фото: полиция

После вражеской атаки на столицу ночью 29 сентября в Соломенском районе взрывотехники обнаружили недетонированные боевые части двух баллистических ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ракеты упали вплотную к жилым домам, а вес каждого боевого заряда составлял около полтонны.

Взрывотехники перевели боевые части в безопасное состояние. В дальнейшем с помощью спецтехники совместно с ГСЧС эти фрагменты вывезли для дальнейшего обезвреживания на специальном полигоне.

Полиция призывает граждан при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним, не касаться и немедленно сообщать по телефонам 102 или 101.

Напомним, в ночь на 30 сентября в результате атаки в четырех районах Киева произошли пожары и разрушения. Погибли два человека, еще четверо пострадали.

Утром в Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в складское здание. В результате атаки погиб работник "Киевтеплоэнерго".