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24 мая 2025, 09:36

Атака дронов и баллистики на Киев: количество пострадавших выросло до 15

24 мая 2025, 09:36
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фото: ГВА
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Ночью 24 мая российские военные совершили одну из самых массированных комбинированных воздушных атак на Киев. Пострадали не менее 15 человек

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Он отметил, что враг совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно нанося удары баллистикой.

По состоянию на 08:00 известно, что в Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали в нескольких локациях. Пострадал один человек, повреждены пять автомобилей.

В Святошинском районе повреждена нежилая инфраструктура в нескольких местах. Пожар локализован, продолжается ликвидация отдельных очагов огня. Информация о пострадавших не поступала.

В Соломенском районе зафиксировано возгорание на 4-м и 5-м этажах жилого дома. Пострадали семь человек, одного человека спасли.

Развернут штаб по адресу: улица Виталия Скакуна, 14.

В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке. Возгорание локализовано.

В Днепровском районе обломки повредили квартиру на третьем этаже многоэтажки. Пострадали двое человек.

В Оболонском районе зафиксированы повреждения в четырёх местах. Обломки сбитой цели упали на открытой территории. Поврежден торговый центр.

Кроме того, дрон повредил ряд квартир на 3–6-м этажах жилого дома. Известно о пятерых пострадавших. Двух человек вывели на свежий воздух. Пожар ликвидирован.

Развернут оперативный штаб под координацией руководства райгосадминистрации по адресу: Оболонский проспект, 32Б. Всем пострадавшим предоставляется помощь и питание.

Ткаченко подчеркнул, что "очень много вражеского железа. В течение дня ещё будут поступать сообщения о найденных обломках. Прошу киевлян при обнаружении российского хлама не приближаться и срочно звонить 101".

Напомним, 23 мая враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одессы двумя баллистическими ракетами. Есть жертвы.

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