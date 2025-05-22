В Киеве обломки вражеского дрона упали на территорию школы

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В Киеве во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны успешно уничтожили российский беспилотник

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, обломки рухнули на территорию одной из школ в Дарницком районе.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Также не зафиксировано возгорание или значительные разрушения.

Власти призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда направляться к укрытиям.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 495 ударов по 13 прифронтовым населенным пунктам Запорожской области. Пострадали три человека.