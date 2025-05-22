Массированные атаки на Запорожскую область: почти 500 ударов за сутки, есть раненые
Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 495 ударов по 13 прифронтовым населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак по Васильевскому району пострадали три человека: 55-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 50 лет.
Враг совершил 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Красному и Новодаровке. Кроме того:
- 303 БпЛА разной модификации, в основном fpv-дроны, атаковали Марьевку, Магдалиновку, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Гуляйполе, Новодаровку и Новоданиловку.
- 181 артудар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Поступило 15 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и помещений фермерского хозяйства.
Напомним, россияне вечером 21 мая атаковали дроном жилой дом в Приморском Запорожской области. Ранение получил 50-летний мужчина.
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