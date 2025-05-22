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Массированные атаки на Запорожскую область: почти 500 ударов за сутки, есть раненые

22 мая 2025, 07:40
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фото: Запорожская ОВА
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Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 495 ударов по 13 прифронтовым населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Васильевскому району пострадали три человека: 55-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 50 лет.

Враг совершил 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Красному и Новодаровке. Кроме того:

  • 303 БпЛА разной модификации, в основном fpv-дроны, атаковали Марьевку, Магдалиновку, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Гуляйполе, Новодаровку и Новоданиловку.
  • 181 артудар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 15 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и помещений фермерского хозяйства.

Напомним, россияне вечером 21 мая атаковали дроном жилой дом в Приморском Запорожской области. Ранение получил 50-летний мужчина.

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