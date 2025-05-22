У Києві уламки ворожого дрона впали на територію школи
У Києві під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони успішно знищили російський безпілотник
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
За його словами, уламки впали на територію однієї з шкіл у Дарницькому районі.
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Також не зафіксовано займання або значних руйнувань.
Влада закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди прямувати до укриттів.
Нагадаємо, упродовж минулої доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. Постраждало троє людей.
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