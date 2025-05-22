На Херсонщине из-за российских обстрелов ранены 11 человек
За прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали населенные пункты Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, под ударами дронов, артиллерии и авиации оказались десятки населенных пунктов, включая областной центр.
Враг целенаправленно бил по критической, социальной и жилищной инфраструктуре.
Зафиксированы повреждения 4 многоквартирных домов, 9 частных домов, газопроводов и частного транспорта.
В общей сложности под обстрелы попали более 35 населенных пунктов.
Напомним, в среду, 21 мая, российские оккупанты в очередной раз ударили по Херсону, пострадал 64-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, контузию и ранение головы.
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