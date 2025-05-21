На Кировоградщине уничтожили неразорванную боевую часть вражеского беспилотника
На территории Кировоградской области в лесной местности в кустарнике лесничие обнаружили сбитым один из ударных дронов, сбитый силами ПВО
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Взрывотехники установили, что боеприпас содержал проникающую осколочно-фугасную боевую часть весом 50 кг, которая не сдетонировала и сильно повреждена.
Опасный объект был уничтожен методом контролируемого подрыва.
Напомним, ранее в селе на Харьковщине нашли российскую авиабомбу КАБ-500, которая не взорвалась. Смертоносный боеприпас обезвредили саперы.
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