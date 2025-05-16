В Киеве растет количество больных гепатитом А: тестирование продолжат

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По состоянию на 16 мая в Киеве уже зарегистрировано 65 случаев гепатита А, из них 31 – дети. Все случаи заболевания зафиксировали в микрорайоне Отрадный в Соломенском районе столицы

Об этом сообщила заместитель генерального директора Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Наталья Гунченко, передает RegioNews.

По ее словам, специалисты продолжают эпидемиологическое расследование.

В частности, изучают качество воды в микрорайоне. А также проверяют операторов рынка, которые поставляют продукты питания в учебные заведения.

Гунченко рассказала, что 14-15 мая в Соломенском районе работала передвижная вирусологическая лаборатория, в которой все желающие могли пройти бесплатное обследование. По ее словам, в первый день было 10 подозрений, во второй день обнаружено еще три.

19 и 22 мая в микрорайоне будут снова работать передвижные лаборатории, где все желающие смогут пройти тестирование на гепатит А.

Специалисты призывают жителей соблюдать правила личной гигиены, пользоваться только гарантированно безопасной водой и при появлении симптомов немедленно обращаться к медикам.

Напомним, в столице эпидемиологи проводят расследование из-за вспышки гепатита А в Соломенском районе. Ранее инфекцию подтвердили у 33 человек. Половина из них (19 пациентов) – это дети.