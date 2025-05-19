В Киеве задержали злоумышленников, устроивших стрельбу из авто

фото: Национальная полиция

Водителя и пассажира авто Audi правоохранители задержали недалеко от места совершения преступления в одном из ресторанов

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 19 мая.

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором двое мужчин из автомобиля стреляют из пистолета во время поездки в авто.

К счастью, в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

По результатам полицейской спецоперации уже в течение часа правоохранители установили местонахождение водителя и пассажира – они отдыхали в местном ресторане.

Следователи задержали злоумышленников. Ими оказались двое киевлян в возрасте 22 и 33 года.

Возбуждено уголовное производство. Мужчинам угрожаю лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, во Львове мужчина устроил стрельбу из окна дома. 53-летний львовянин – произвел несколько выстрелов из окна второго этажа. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.