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Контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Киеве. Задержан 17-летний агент ФСБ, готовивший подрыв админздания столичного ТЦК

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Вражеским приспешником оказался несовершеннолетний, который уже имеет подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест. Воспользовавшись этим, парень в мессенджере повторно вышел на куратора из ФСБ и сообщил ему о готовности к выполнению задач.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники СБУ перехватили информацию: фигурант получил от ФСБ новую задачу – взорвать здание местного ТЦК.

Для этого оккупанты направили подростку координаты схрона с самодельной взрывчаткой, сделанной на основе пластида. Агент должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта, после чего российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним приспешником.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он забрал взрывчатку из тайника и направлялся к определенной "цели".

Парню объявили новое подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Решается вопрос дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности задержали агентку российской ФСБ на Житомирщине. Ею оказалась 22-летняя жительница Коростеня, которая по заказу оккупантов корректировала ракетно-дроновые удары по области.