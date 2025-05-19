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19 мая 2025, 23:55

Драка подростков в электричке на Киевщине: в полиции рассказали детали

19 мая 2025, 23:55
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области подрались подростки. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту потасовки подростков в электричке в Киевской области. Правоохранители составляли участников происшествия. Это оказались несовершеннолетние из города Вишневое, которые находились в электропоезде "Киев-Фастов".

В ходе ссоры 15-летняя девочка нанесла телесные повреждения 13-летней потерпевшей. Правоохранители открыли уголовное производство по данному факту (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее в полиции сообщали о драке подростков в городе Вишневое. По словам правоохранителей, было зарегистрировано обращение граждан к единому учету заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях.

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