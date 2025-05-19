Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту потасовки подростков в электричке в Киевской области. Правоохранители составляли участников происшествия. Это оказались несовершеннолетние из города Вишневое, которые находились в электропоезде "Киев-Фастов".

В ходе ссоры 15-летняя девочка нанесла телесные повреждения 13-летней потерпевшей. Правоохранители открыли уголовное производство по данному факту (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее в полиции сообщали о драке подростков в городе Вишневое. По словам правоохранителей, было зарегистрировано обращение граждан к единому учету заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях.