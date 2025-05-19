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19 травня 2025, 23:55

Бійка підлітків в електричці на Київщині: у поліції розповіли деталі

19 травня 2025, 23:55
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Фото: Нацполіція
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На Київщині побились підлітки. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом бійки підлітків в електричці в Київській області. Правоохоронці становили учасників події. Це виявились неповнолітні з міста Вишневе, які знаходились в електропотязі "Київ-Фастів".

В ході сварки 15-річна дівчинка завдала тілесні ушкодження 13-річній потерпілій. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше в поліції повідомляли про бійку підлітків у місті Вишневе. За словами правоохоронців, було зареєстровано звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

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