Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом бійки підлітків в електричці в Київській області. Правоохоронці становили учасників події. Це виявились неповнолітні з міста Вишневе, які знаходились в електропотязі "Київ-Фастів".

В ході сварки 15-річна дівчинка завдала тілесні ушкодження 13-річній потерпілій. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше в поліції повідомляли про бійку підлітків у місті Вишневе. За словами правоохоронців, було зареєстровано звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.