В Виннице в ДТП пострадал 15-летний водитель мотоцикла, еще одного подростка сбила маршрутка
В прошлую субботу, 3 мая, в Виннице в авариях получили травмы двое подростков — 15-летний водитель мотоцикла и 17-летний пешеход
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.
По данным следствия, на регулируемом перекрестке улиц Даниила Нечая – Ярмолы Мелешко столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл Spark.
"В результате автопроисшествия 15-летний вождь мотоцикла был госпитализирован", — говорится в сообщении.
Второе ДТП произошло на улице Даниила Нечая. Предварительно маршрутка Рута сбила 17-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате аварии пострадал житель села Великие Крушлинцы. Подростка доставили в больницу. Маршруткой управлял 58-летний водитель.
По фактам обоих аварий правоохранители проводятся досудебные расследования.
Напомним, в городе Татарбунары Одесской области полицейская сбила на переходе 7-летнего ребенка. Отца-свидетеля забрали работники ТЦК и мобилизовали.