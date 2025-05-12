Фото: Нацполіція

У Дарницькому районі столиці сталась бійка неповнолітніх. Все почалось з конфлікту між двома компаніями

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Бійка сталась у Дарницькому районі столиці 11 травня, близько 21:00. Біля однієї з кав'ярень посварились дві компанії підлітків. Під час конфлікту сталась штовханина, а хлопцям, які стояли на терасі закладу, завдали ударів.

Правоохоронці встановили всіх учасників бійки. Тепер з їхніми батьками спілкуються поліцейські.

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Львові сталась бійка між підлітками. Правоохоронці побачили відео в соцмережах, де дівчата б'ють хлопчика. З'ясувалось, що одна дівчинка напала на підлітка, а її подруга — знімала це на камеру. Правоохоронці вирішують питання щодо притягнення до відповідальності 15-річної дівчинки.