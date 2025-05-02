Насиловал и развращал детей: в Полтаве будут судить преподавателя вокала

фото: прокуратура

В суд направили обвинительный акт в отношении преподавателя вокала в Полтаве, который насиловал своих учеников

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина занимался репетиторством у себя дома и в арендованных помещениях. Во время частных уроков он систематически насиловал и заставлял фотографироваться без одежды детей, которые приходили на занятия.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили троих потерпевших.

Злоумышленнику грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, разоблачили репетитора осенью 2024 года. Сейчас он находится под стражей.