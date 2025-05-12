В Одесской области полицейские разыскивают двух несовершеннолетних парней

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Правоохранители устанавливают местонахождение 11-летнего Артема Стоянова и 12-летнего Даниила Приходченко, которые в понедельник, 12 мая, скрылись из реабилитационного центра в Киевском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Приметы Артема Стоянова: рост 150 см, коротко стриженные волосы окрашены в бордовый цвет.

Особые приметы: шрам на правой щеке в виде буквы "Т" и гипс на правой руке.

Был одет в брюки горчичного цвета, черную кофту с капюшоном и обут в кроссовки.

Приметы Даниила Приходченко: рост 133 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы окрашены в бордовый цвет, коротко стрижены.

Был одет в джинсы и черную кофту.

В полиции призывают граждан, владеющих любой информацией о местонахождении ребят, звонить по телефону (048) 779 49 62 или на спецлинию 102.

Напомним, в Одесской области будут судить двух молодых людей, которые занимались незаконной переправкой мужчин в Молдову.