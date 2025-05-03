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03 мая 2025, 12:55

Смертельное ДТП в Киевской области: 51-летнего мужчину сбили насмерть

03 мая 2025, 12:55
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области произошло смертельное ДТП. Женщина сбила 51-летнего местного жителя

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews. На днях произошла авария на Вышгородщине. 35-летняя женщина за рулем Renault Laguna совершила наезд на переходящего дорогу пешехода. В результате ДТП 51-летний мужчина погиб на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смертельные последствия (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в полиции.

Напомним, 2 мая в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием патрульного авто. В результате столкновения двух машин один полицейский погиб. Водитель другого автомобиля, а также все пассажиры получили травмы.

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