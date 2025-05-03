Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews. На днях произошла авария на Вышгородщине. 35-летняя женщина за рулем Renault Laguna совершила наезд на переходящего дорогу пешехода. В результате ДТП 51-летний мужчина погиб на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смертельные последствия (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в полиции.

Напомним, 2 мая в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием патрульного авто. В результате столкновения двух машин один полицейский погиб. Водитель другого автомобиля, а также все пассажиры получили травмы.