Фото: Нацполиция

В Киевской области расследуют обстоятельства ДТП. На автодороге столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали люди

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 1 мая на автодороге Р02 Киев-Овруч. По данным полиции, 56-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Skoda.

В результате ДТП 35-летний водитель и пассажирка Skoda, а также две пассажирки Volkswagen получили травмы. Их госпитализировали медики.

"Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 1 ст. 286 УК)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске водитель авто сбил парня на электросамокате. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали.