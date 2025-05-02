На Полтавщине произошло смертельное ДТП с участием патрульного авто

фото: Суспильне Полтава

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 мая, около 11:30, на трассе возле села Мачухи Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавщину.

В полиции сообщили, что произошло столкновение легкового автомобиля Opel Insignia и патрульной машины. В результате ДТП водитель гражданского автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В автомобиле правоохранителей было двое полицейских и двое гражданских. Погиб один полицейский и пассажир. Другие получили травмы.

На месте происшествия работает следственно оперативная группа полиции и сотрудники Государственного бюро расследований.

Напомним, в Полтавской области на берегу реки нашли тело женщины.