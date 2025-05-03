Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews. Днями сталась аварія на Вишгородщині. 35-річна жінка за кермом Renault Laguna скоїла наїзд на пішохода, який переходив дорогу. Внаслідок ДТП 51-річний чоловік загинув на місці.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, що спричинила смертельні наслідки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - додали в поліції.

Нагадаємо, 2 травня на Полтавщині сталась смертельна ДТП за участі патрульного авто. Внаслідок зіткнення двох машин один поліцейський загинув. Водій іншого авто, а також всі пасажири отримали травми.