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Во время перехода проезжей части по "зебре" полицейская сбила 7-летнюю девочку

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Событие произошло 29 апреля в городе Татарбунары Одесской области.

Как отметили правоохранители, ребенок получил незначительные повреждения в виде ссадин. После осмотра врачами его отпустили домой.

Однако инцидент вызвал широкий резонанс.

Согласно рассказу матери ребенка Татьяны Коновалюк, авария произошла на центральной площади Татарбунар в 16:20. Семилетняя София переходила проезжую часть под наблюдением отца, когда полицейская сбила ее.

"Когда ребенок прошел половину дороги, на его глазах машина сбила ее и протянула 11 метров до следующего пешеходного перехода. Отец начал кричать, чтобы водитель остановила транспортное средство, поскольку в это время она отвлеклась на мобильный телефон и не заметила, что сбила ребенка. Лишь после его крика авто остановилось. Мужчина подбежал и вытащил ребенка из-под левого колеса, переместив его в наш автомобиль", – написала обеспокоенная женщина в Facebook.

На следующий день отец пострадавшего ребенка обратился в полицию для получения информации о расследовании и предоставлении объяснений. После этого его мобилизовали, передав представителям ТЦК и СП.

По словам жены, мужчина страдает гипертонической болезнью с 2018 года, и во время пребывания в ТЦК у него произошел гипертонический криз. После госпитализации в больницу, в палату пришли сотрудники ТЦК и полиции с намерением снова его забрать.

Женщина считает, что его задержание является незаконным и "связано с давлением по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло с его несовершеннолетним ребенком".

Напомним, в Днепре правоохранитель устроил бизнес "на мобилизации". За взятку он предлагал "помощь" с удалением данных из базы розыска ТЦК.