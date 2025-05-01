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01 мая 2025, 12:23

В Киеве взрывная часть дрона сработала с задержкой: пострадала женщина

01 мая 2025, 12:23
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Дарницком районе взорвались кассетные боеприпасы, сброшенные с "шахедов" во время ночной атаки РФ

Об этом сообщил в. и.о. главы Шевченковской РГА Александр Поповцев, передает RegioNews.

По его словам, в четверг, 1 мая, в Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли разбросаться во время ночной атаки БпЛА.

По данным мера Киева Виталия Кличко, в результате взрыва ранена пожилая женщина, местная жительница. Ее госпитализировали.

"Около 10 взрывов в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля. Сейчас известно об одном пострадавшем. Информация уточняется", – отметил глава КГВА Тимур Ткаченко.

По его данным, на месте работают саперы, спасатели и медики, наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение туда посторонних.

В МВД призывают граждан не трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких сообщать на линию 101 или 102.

Напомним, в ночь на 1 мая россияне атаковали Украину 5 баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма, 170 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами.

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина , Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Киевщина.

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Киев взрыв МВД дрон кассетные боеприпасы взрывоопасные предметы Дарницкий район
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