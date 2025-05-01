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01 мая 2025, 10:34

Россия запустила по Украине 5 баллистических ракет и 170 БПЛА: сколько сбила ПВО

01 мая 2025, 10:34
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 1 мая россияне атаковали Украину 5 баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма, 170 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждены сбития 74 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Киевщина.

Напомним, Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 953 190 своих военных, в том числе 1230 – за последние сутки.

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