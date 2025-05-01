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Накануне во время одной из утренних атак украинский истребитель МиГ-29 уничтожил российский ударный дрон типа "Shahed"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что вражеский БпЛА уничтожил пилот с позывным Denfix – летчик тактической авиационной бригады. На его счету уже более двух десятков сбитых крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

"Как правило, россияне атакуют "шахедами" ночью. Но на этот раз они наносили свой удар рано утром. Обнаруживать и уничтожать дроны засветло легче. Поэтому, в отличие от ночной боевой работы, я видел цель в прицеле. После подрыва я был счастлив, что делаю доброе дело и что удалось воочию увидеть уничтоженный вражеский дрон, не долетевший до цели и не уничтоживший ничего на нашей родной земле", — рассказал пилот Denfix.

Напомним, в ночь на 30 апреля россияне атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.