Масштабная атака по Одессе: 2 погибших, 15 раненых, эвакуировано более 200 человек

фото: ГСЧС Одесщины

В результате российской атаки по Одессе пострадали 15 человек, двое — погибли

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в нескольких местах вспыхнули пожары. Их оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

В одной из многоэтажек спасатели совместно с другими службами эвакуировали более 200 человек.

На месте атаки работали психологи ГСЧС и Нацполиции, чтобы оказать пострадавшим необходимую поддержку.

Также спасатели развернули пункт несокрушимости для помощи жителям.

Напомним, в ночь на 1 мая российская армия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Ближе к полуночи в городе раздавались взрывы.

Ранее было известно о двух погибших и 5 раненых.

В "Укрзализныце" сообщили, что во время российских обстрелов города погиб их работник.