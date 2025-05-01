Масштабная атака по Одессе: 2 погибших, 15 раненых, эвакуировано более 200 человек
В результате российской атаки по Одессе пострадали 15 человек, двое — погибли
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в нескольких местах вспыхнули пожары. Их оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
В одной из многоэтажек спасатели совместно с другими службами эвакуировали более 200 человек.
На месте атаки работали психологи ГСЧС и Нацполиции, чтобы оказать пострадавшим необходимую поддержку.
Также спасатели развернули пункт несокрушимости для помощи жителям.
Напомним, в ночь на 1 мая российская армия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Ближе к полуночи в городе раздавались взрывы.
Ранее было известно о двух погибших и 5 раненых.
В "Укрзализныце" сообщили, что во время российских обстрелов города погиб их работник.