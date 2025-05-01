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01 мая 2025, 08:46

Атака БпЛА на Киевщине: горели дома и гаражи

01 мая 2025, 08:46
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фото: ГСЧС Киевщины
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Ночью Киевщина снова подверглась атаке вражеских дронов. Силы ПВО успешно уничтожили несколько целей, однако обломки все же затронули три района области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Так, в Бориспольском районе после падения обломков сбитой вражеской цели загорелась кровля частного дома. Пожар оперативно ликвидирован, но повреждены еще 11 частных домов и магазин.

В Вышгородском районе произошел пожар травяного настила, который также удалось быстро локализовать.

В Броварском районе после падения обломков вражеской цели возникло возгорание хозяйственного здания и гаража, а также поврежден фасад частного дома и автомобиль Пожар ликвидирован.

Пострадавших среди населения нет.

Напомним, в ночь на 1 мая российская армия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате ночной атаки погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

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