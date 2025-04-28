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У Києві затримали чоловіка, який допомагав ухилянтам тікати за кордон. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили ділка, який заробляв на переправлені військовозобовʼязаних за кордон. Чоловік обіцяв надати двом чоловікам документи, з якими вони могли б виїхати за кордон. За свою "послугу" він попросив 60 тисяч доларів США.

Також він проводив інструктаж щодо поведінки втікачів на кордоні. В пунктах обміну валют зловмисник перевіряв справжність грошей.

Ділка затримали, коли він отримував першу частину суми (40 тисяч доларів). Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали чоловіка, який за 600 доларів купив фальшиві документи про хворобу сина. З цими документами він намагався виїхати за кордон.