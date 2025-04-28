В Одессе полицейские задержали псевдоадвоката, который за 15 000 долларов обещал освободить от военной службы

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Злоумышленника задержали сразу после попытки выманить деньги у военнообязанного

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Псевдоадвокат оказался 33-летний житель Одессы. Он предложил мужчине, у которого были документы о бронировании до февраля 2026 года, вообще снять его с военного учета по состоянию здоровья. Свои "услуги" он оценил в 15 000 долларов.

Для убедительности представился адвокатом и прикрывался связями с должностными лицами районного Территориального центра комплектования, с которыми якобы и намеревался договариваться.

Чтобы "клиент" не отказался от сотрудничества, злоумышленник прибег к запугиванию: угрожал отменить бронирование и подать его в розыск.

Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области судили мужчину за уклонение от мобилизации.