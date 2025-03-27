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27 марта 2025, 02:03

Во Львове мужчина убил свою собаку битой

27 марта 2025, 02:03
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фото: полиция
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За совершенное мужчине грозит до 8 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Львовянин нанес своей собаке "Рыжику" не менее четырех ударов по голове деревянной битой, нанеся ему смертельные травмы.

Эксперты провели осмотр и зафиксировали все травмы, которые 53-летний фигурант нанес собаке.

Мужчине объявили подозрение по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

По решению суда фигурант находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Киеве отправили за решетку мужчину, который убил собаку, избив и сбросив с лестницы.

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