Во Львове мужчина убил свою собаку битой
За совершенное мужчине грозит до 8 лет тюрьмы
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Львовянин нанес своей собаке "Рыжику" не менее четырех ударов по голове деревянной битой, нанеся ему смертельные травмы.
Эксперты провели осмотр и зафиксировали все травмы, которые 53-летний фигурант нанес собаке.
Мужчине объявили подозрение по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
По решению суда фигурант находится под стражей без права внесения залога.
Напомним, в Киеве отправили за решетку мужчину, который убил собаку, избив и сбросив с лестницы.
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