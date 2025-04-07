В Ровенской области на кладбище нашли застреленных собак
Происшествие случилось в поселке Гоща Ровенского района. Несколько дней назад на местном кладбище нашли трех мертвых собак с огнестрельными ранениями
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Соответствующий пост обнаружили полицейские 5 апреля во время мониторинга в соцсетей.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к убийству животных.
Полиция обращается к гражданам: если вы владеете какой-либо информацией по данному факту, сообщите на спецлинию 102 или по телефону 098-020-41-89. Анонимность гарантируется.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве отправили за решетку мужчину, который убил собаку, избив и сбросив с лестницы.
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