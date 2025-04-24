Правоохоронці в столиці розслідують жорстоке поводження з твариною. Житель столиці показував знущання з кошеняти в соцмережах

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж побачили публікацію хлопця, знущався з кошеняти. В особистому Telegram-каналі киянин пропонував підписникам на вибір обрати які самі насильницькі дії вчинятимуться з твариною.

"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Львові чоловік вбив свого собаку битою. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення.