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26 марта 2025, 14:54

Российский дрон повредил приют с животными, которых спасли из Донецкой и Харьковской областей

26 марта 2025, 14:54
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фото: прокуратура
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Во вторник, 25 марта, около 22:00 вражеский ударный беспилотник атаковал приют для домашних эвакуированных животных в Харьковском районе

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Помещения получили существенные повреждения.

В приюте находятся лошади, овцы, козы, свиньи, которых спасли из Авдеевки, Покровска, Волчанская, Купянска и т.д.

К счастью, животные не пострадали.

Напомним, утром 26 марта россияне ударили дроном по центру Краматорска. Повреждена многоэтажка.

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война обстрелы животные Харьковская область дрон приют
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