В Киеве взорвался автомобиль

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Как сообщает RegioNews, об этом Полиция Киева сообщает в Телеграмме.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехника и кинологи полиции.

"Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации. Детали со временем", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Киеве судили военного, который возле "Гулливера" жестоко избил мужчину.