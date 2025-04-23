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23 апреля 2025, 18:29

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту заменили поврежденное стекло

23 апреля 2025, 18:29
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фото: КГГА
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Специалисты коммунального предприятия «Киевавтодоргород» завершили работы по замене поврежденного стекла на пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем Владимирскую горку с Аркой Свободы украинского народа

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает RegioNews.

Напомним, стекло на мосту повредили вандалы. Пока конструкция полностью безопасна для пешеходов и велосипедистов, а мост функционирует в обычном режиме.

В Департаменте напоминают об ответственности за повреждение коммунального имущества и призывают киевлян бережно относиться к объектам инфраструктуры.

Напомним, в Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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