В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту заменили поврежденное стекло

фото: КГГА

Специалисты коммунального предприятия «Киевавтодоргород» завершили работы по замене поврежденного стекла на пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем Владимирскую горку с Аркой Свободы украинского народа

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает RegioNews.

Напомним, стекло на мосту повредили вандалы. Пока конструкция полностью безопасна для пешеходов и велосипедистов, а мост функционирует в обычном режиме.

В Департаменте напоминают об ответственности за повреждение коммунального имущества и призывают киевлян бережно относиться к объектам инфраструктуры.

Напомним, в Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.