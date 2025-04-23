У Києві вибухнув автомобіль
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автомобіля у Подільському районі столиці
Як передає RegioNews, про це Поліція Києва повідомляє у Телеграмі.
Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.
"Поліцейські з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації. Деталі згодом", - додали у відомстві.
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