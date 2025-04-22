В Киеве на взятке разоблачили топчиновника КГГА
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что правоохранители поймали на взятке представителя Департамента земельных ресурсов КГГА
Об этом Ткаченко написал в телеграмме, передает RegioNews.
"Только что правоохранители поймали на взятке в 15 тысяч долларов представителя Департамента земельных ресурсов. Главный инспектор Департамента земельных ресурсов КГГА требовал от арендатора земельного участка взятку за продление аренды на 10 лет. Безнаказанное зло продолжает верить в свою безнаказанность. сообщении.
Больше информации правоохранители сообщат позже.
Напомним, в Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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