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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Младенца доставили в больницу, где его обследовали. Сейчас угрозы его жизни нет.

Полицейские провели комплекс мероприятий и установили личность роженицы.

Как выяснилось, накануне девушка вернулась из-за границы. На медицинском учете она не состояла, родила ребенка дома, завернула его в одеяло и затем вынесла на улицу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Девушке грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине главу благотворительной организации осудили из-за смерти ребенка. Ему назначили 4 года тюрьмы.