В Харькове полицейские разыскали мужчину, более 20 лет скрывавшегося за совершение особо тяжкого преступления

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Сотрудники полиции Харькова разыскали злоумышленника, который более 20 лет скрывался от правосудия за совершение особо тяжкого преступления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в 2004 году в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил и изнасиловал 13-летнюю девушку. После совершенного он покинул место жительства и с тех пор скрывался от правоохранительных органов.

Правоохранители обнаружили 50-летнего злоумышленника в Харькове и доставили в суд по решению.

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры нападающему поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области избрали наказание полицейскому, который перешел на сторону оккупантов.