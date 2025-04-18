15:28  18 апреля
Синоптикиня рассказала, какой будет погода на Пасху
14:51  18 апреля
Смертельная авария на Ровенщине: погибли двое подростков
14:10  18 апреля
Нападение на журналиста Макарова: полиция активно работает над версиями
UA | RU
UA | RU
18 апреля 2025, 17:29

В Харькове полицейские разыскали мужчину, более 20 лет скрывавшегося за совершение особо тяжкого преступления

18 апреля 2025, 17:29
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Сотрудники полиции Харькова разыскали злоумышленника, который более 20 лет скрывался от правосудия за совершение особо тяжкого преступления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в 2004 году в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил и изнасиловал 13-летнюю девушку. После совершенного он покинул место жительства и с тех пор скрывался от правоохранительных органов.

Правоохранители обнаружили 50-летнего злоумышленника в Харькове и доставили в суд по решению.

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры нападающему поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области избрали наказание полицейскому, который перешел на сторону оккупантов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков Харьковская область преступление полиция изнасилование
В Харькове после обстрела уже более 100 пострадавших, среди них – 8 детей
18 апреля 2025, 16:41
Более 70 пострадавших: РФ ударила по Харькову баллистическими ракетами "Искандер-М"
18 апреля 2025, 09:50
За неделю в Харькове родилось 55 малышей
18 апреля 2025, 05:45
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
В Украине появится реестр военных психологов: что известно
18 апреля 2025, 17:57
На Буковине пограничники обнаружили партию мобильных телефонов на полмиллиона гривен
18 апреля 2025, 17:47
В Харьковской области задержали мужчину, который торговал боеприпасами среди местных жителей
18 апреля 2025, 17:42
В Херсоне дрон РФ попал в многоэтажку: вспыхнул пожар
18 апреля 2025, 17:36
В Киеве мужчина сломал замок воспаления и угнал чужое авто
18 апреля 2025, 17:18
Украина вернула более 900 тел погибших защитников
18 апреля 2025, 17:11
В Одесской области осудили 19-летнего водителя, который пьяным сбил женщину
18 апреля 2025, 17:03
В Харькове после обстрела уже более 100 пострадавших, среди них – 8 детей
18 апреля 2025, 16:41
На Буковине пограничники пресекли три попытки незаконного перемещения подакцизных товаров на сумму более 200 тыс. грн
18 апреля 2025, 16:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Все блоги »