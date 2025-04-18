В Харькове полицейские разыскали мужчину, более 20 лет скрывавшегося за совершение особо тяжкого преступления
Сотрудники полиции Харькова разыскали злоумышленника, который более 20 лет скрывался от правосудия за совершение особо тяжкого преступления
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, в 2004 году в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил и изнасиловал 13-летнюю девушку. После совершенного он покинул место жительства и с тех пор скрывался от правоохранительных органов.
Правоохранители обнаружили 50-летнего злоумышленника в Харькове и доставили в суд по решению.
Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры нападающему поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области избрали наказание полицейскому, который перешел на сторону оккупантов.