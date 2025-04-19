На Львовщине в лесу нашли тело мужчины
Во Львовской области нашли тело мужчины. Оказалось, что он погиб во время аварии с мотоблоком
Об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.
Во Львовской области в лесу Самборского района обнаружили тело 66-летнего мужчины. Погибшим оказался житель села Конов.
"Муж управляя мотоблоком марки "Forte", двигаясь по лесной дороге, допустил наезд на бревно дерева, в результате чего получил телесные повреждения, которые привели к его смерти", - рассказали в департаменте.
Напомним, ранее в Киеве из озера извлекли тело женщины. Спасатели извлекли труп из воды и передали правоохранителям. Окончательную причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.
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