21:28  18 апреля
В Киеве подростки избили военного
15:28  18 апреля
Синоптикиня рассказала, какой будет погода на Пасху
20:52  18 апреля
В Донецкой области капелланы освятили 7000 пасок для военных
UA | RU
UA | RU
19 апреля 2025, 10:35

На Львовщине в лесу нашли тело мужчины

19 апреля 2025, 10:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области нашли тело мужчины. Оказалось, что он погиб во время аварии с мотоблоком

Об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Во Львовской области в лесу Самборского района обнаружили тело 66-летнего мужчины. Погибшим оказался житель села Конов.

"Муж управляя мотоблоком марки "Forte", двигаясь по лесной дороге, допустил наезд на бревно дерева, в результате чего получил телесные повреждения, которые привели к его смерти", - рассказали в департаменте.

Напомним, ранее в Киеве из озера извлекли тело женщины. Спасатели извлекли труп из воды и передали правоохранителям. Окончательную причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
инцидент
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
16-летний подросток, получивший ранение в результате удара по Херсону, скончался в больнице
19 апреля 2025, 11:45
Разбил стекло и забрал, что видел: киевлянина будут судить за кражу из авто
19 апреля 2025, 11:00
США открыты к идее признать Крым российским - Bloomberg
19 апреля 2025, 09:50
Россияне атаковали Запорожье дронами: в ОВА показали последствия
19 апреля 2025, 09:25
Не понравилось поведение ТЦК: на Полтавщине мужчину судили за уклонение от мобилизации
19 апреля 2025, 04:30
Житель Львовщины пришел на тест на получение водительского удостоверения в "умных" очках
19 апреля 2025, 03:50
На Волыни за пьяное ДТП судили 16-летнего подростка
19 апреля 2025, 03:30
На сколько подорожал печеный кулич на Пасху: в Госстате рассказали как изменились цены
19 апреля 2025, 02:55
Актер Тарас Цымбалюк станет новым "Холостяком"
19 апреля 2025, 01:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Все блоги »