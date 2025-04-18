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18 апреля 2025, 21:28

В Киеве подростки избили военного

18 апреля 2025, 21:28
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фото: depositphotos.com
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В сети распространили ролик, на котором подростки ногами бьют военного

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-сообществе Киев ИНФО, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло в столичном гидропарке. Там возникла потасовка между подростками и мужчиной в форме.

Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!

Напомним, в Киеве неизвестный с ножом напал на известного журналиста.

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