Фото: прокуратура

Задержали дежурных агентов РФ, которые поджигали авто украинских военных по заказу. Это оказались молодые ребята 18 и 21 лет

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

О подозрении сообщили двум молодым людям 18 и 21 лет. По данным правоохранителей, они подожгли два автомобиля военных в Днепровском районе Киева.

Как рассказали в прокуратуре, один из них, когда искал подработку в интернете, получил уведомление с предложением заработать от 1 до 15 тысяч долларов. Для этого просили по заказу поджечь административное здание правоохранительного органа или автомобиль военного. Вознаграждение зависело от "сложности задачи".

Сообщники решили поджечь автомобиль военнослужащего и начали искать во дворах машину с символикой ВСУ. Впоследствии они подожгли авто Nissan Navara. Но из-за дождя машина почти не горела, поэтому заказчик назвал работу невыполненной.

Тогда злоумышленники искали другой автомобиль. И они подожгли Mitsubishi L-200 зеленого цвета. Сейчас оба парня задержаны, им сообщено о подозрении. Поджигателям грозит до 8 лет заключения.

Напомним, ранее задержали жителя Запорожья, зарабатывавшего на жизнь поджогами для россиян. Такую "работу" он тоже нашел в интернете. По заказу РФ он поджигал авто военных и совершал поджоги по железной дороге. Сейчас он уже находится под стражей.