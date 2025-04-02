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02 апреля 2025, 03:05

На Волыни мужчина поджег заправку WOG: что ему угрожает

02 апреля 2025, 03:05
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Фото: прокуратура
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Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, поджегшему заправку. Теперь он может попасть за решетку

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

О подозрении сообщили 38-летнему жителю поселка Ратное. Ночью 28 марта в нетрезвом состоянии он пришел на заправку WOG с канистрой. Жидкостью из канистры он облил пол, стены и стеллажи с товарами – и поджег.

Мужчину быстро задержали правоохранители. Теперь ему грозит лишение свободы до десяти лет.

Напомним, ранее в Киеве мужчина поджег авто босса. Оказалось, что таким образом он отомстил за увольнение. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.

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