Фото: прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, поджегшему заправку. Теперь он может попасть за решетку

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

О подозрении сообщили 38-летнему жителю поселка Ратное. Ночью 28 марта в нетрезвом состоянии он пришел на заправку WOG с канистрой. Жидкостью из канистры он облил пол, стены и стеллажи с товарами – и поджег.

Мужчину быстро задержали правоохранители. Теперь ему грозит лишение свободы до десяти лет.

Напомним, ранее в Киеве мужчина поджег авто босса. Оказалось, что таким образом он отомстил за увольнение. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.