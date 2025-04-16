Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Псевдоминер звонил правоохранителям и сообщал о взрывчатке в административном здании правительственного квартала. В ходе проверки информация не подтвердилась. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Инцидент произошел в феврале. В полицию Киева позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заложенной взрывчатке в одном из зданий правительственной зоны. Все профильные службы отреагировали и поехали на проверку. Однако опасный предмет не нашли.

Псевдоминером оказался 38-летний житель Соломенского района Киева. Во время звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, и в действительности не имел никакого реального мотива. Мужчину задержали.

"Следователи Соломенского управления полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - говорят правоохранители.

Напомним, что ранее в Ивано-Франковске безработный мужчина "заминировал" торговый центр. Он сообщил правоохранителям о взрывчатке, которой на самом деле не было. Теперь ему может угрожать заключение.