14:40  16 апреля
В Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок
12:20  16 апреля
Онлайн-казино под видом телестудии: в Киеве разоблачили подпольное заведение
11:45  16 апреля
Любовь без помех: восемь военных пар уже поженились онлайн
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2025, 17:45

Киевлянину грозит тюрьма из-за "минирования" правительственного квартала

16 апреля 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Киевлянин сообщил правоохранителям о минировании правительственного квартала. Вызов оказался фейковым. Теперь мужчине грозит тюремный срок

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Псевдоминер звонил правоохранителям и сообщал о взрывчатке в административном здании правительственного квартала. В ходе проверки информация не подтвердилась. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Инцидент произошел в феврале. В полицию Киева позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заложенной взрывчатке в одном из зданий правительственной зоны. Все профильные службы отреагировали и поехали на проверку. Однако опасный предмет не нашли.

Псевдоминером оказался 38-летний житель Соломенского района Киева. Во время звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, и в действительности не имел никакого реального мотива. Мужчину задержали.

"Следователи Соломенского управления полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - говорят правоохранители.

Напомним, что ранее в Ивано-Франковске безработный мужчина "заминировал" торговый центр. Он сообщил правоохранителям о взрывчатке, которой на самом деле не было. Теперь ему может угрожать заключение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
минирование
На Прикарпатье задержали "минерку", угрожавшую взрывами в больнице
03 апреля 2025, 00:59
В Полтаве задержали мужчину, который терроризировал город ложными заминированиями
18 марта 2025, 03:12
Неудачная шутка: в Харькове будут судить мужчину, который "заминировал" мосты
28 февраля 2025, 23:25
Все новости »
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
Автомобили военных – под прицелом: 78 поджогов за три месяца
16 апреля 2025, 18:37
На Ровенщине женщина и ребенок отравились угарным газом: их госпитализировали
16 апреля 2025, 17:55
В Черкасской области мужчина напал на 17-летнюю девушку с ножом из-за ревности
16 апреля 2025, 17:35
В Сумской области загорелся жилой дом - есть погибшие
16 апреля 2025, 17:25
Масштабные возгорания в экосистемах: где зафиксировано больше пожаров
16 апреля 2025, 17:16
Инвалидность за 7000 евро: на Буковине задержали бывшего главу МСЭК и его сообщницу
16 апреля 2025, 17:11
Количество пострадавших из-за обстрела Херсона возросло до 9
16 апреля 2025, 16:51
В Житомирской области будут судить судью, которая передала своему отцу закрытые данные
16 апреля 2025, 16:43
На Киевщине задержали фальшивомонетчиков, которые подделывали доллары и гривны
16 апреля 2025, 16:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Все публикации »
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Ольга Айвазовская
Все блоги »