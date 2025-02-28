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В Харькове мужчина сообщил о минировании мостов в городе. Информация не подтвердилась. Теперь за ложное сообщение его могут посадить

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Разоблачили 51-летнего жителя Харькова. Мужчина осенью прошлого года позвонил по телефону правоохранителям и сообщил о минировании трех мостов. Специалисты провели проверку, но опасных предметов там не обнаружили.

Оказалось, что псевдоминером является безработный харьковчанин. В тот день он был нетрезв (пил мужчина наедине). Свои действия он объяснил тем, что просто хотел пошутить. Теперь за эту шутку ему грозит от двух до шести лет заключения.

Напомним, ранее во Львовской области 60-летний мужчина сообщил о заминировании местного ТЦК. Однако действительно правоохранители не нашли там опасных предметов. Теперь за ложное сообщение мужчина может отправиться за решетку на шесть лет.