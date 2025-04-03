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03 апреля 2025, 00:59

На Прикарпатье задержали "минерку", угрожавшую взрывами в больнице

03 апреля 2025, 00:59
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фото: прокуратура
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Жительница Прикарпатья получила подозрение по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в больнице

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Женщина, будучи пьяной, утром 1 апреля позвонила по телефону на "102" и сообщила о заминировании больницы в Коломые.

В результате был нарушен общественный порядок, работа экстренных служб была дестабилизирована. Специалисты обследовали здание и территорию вокруг, но взрывчатки не нашли.

Фигурантку, сообщившую о "заминировании", задержали "по горячим следам". Решается вопрос об избрании ей меры пресечения – содержание под стражей.

Отмечается, что также на рассмотрении в суде в отношении 28-летней фигурантки находится обвинительный акт по факту организации незаконной переправки мужчин за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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Прикарпатье минирование задержание больница
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