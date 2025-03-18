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На днях в Полтаве полиция получила анонимное сообщение о заминировании в городе объекта критической инфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, а также другие экстренные службы города. Специалисты тщательно обследовали здание и прилегающую к нему территорию. К счастью, взрывчатку не нашли.

В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали псевдоминера. Им оказался местный 31-летний житель.

Также полицейские установили, что мужчина причастен к серии других ложных сообщений о заминировании зданий критической инфраструктуры в Полтаве.

Фигуранту грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Ивано-Франковске задержали 26-летнего мужчину, который сообщил о заминировании торгового центра "Велес". В ходе проверки взрывчатку в ТРЦ не обнаружили.