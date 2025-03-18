В Полтаве задержали мужчину, который терроризировал город ложными заминированиями
На днях в Полтаве полиция получила анонимное сообщение о заминировании в городе объекта критической инфраструктуры
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, а также другие экстренные службы города. Специалисты тщательно обследовали здание и прилегающую к нему территорию. К счастью, взрывчатку не нашли.
В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали псевдоминера. Им оказался местный 31-летний житель.
Также полицейские установили, что мужчина причастен к серии других ложных сообщений о заминировании зданий критической инфраструктуры в Полтаве.
Фигуранту грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Ивано-Франковске задержали 26-летнего мужчину, который сообщил о заминировании торгового центра "Велес". В ходе проверки взрывчатку в ТРЦ не обнаружили.