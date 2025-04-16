Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Псевдомінер телефонував до правоохоронців та повідомляв про вибухівку в адміністративній будівлі урядового кварталу. Під час перевірки інформація не підтвердилась. Тепер чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Інцидент стався в лютому. До поліції Києва зателефонував невідомий чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядової зони. Всі профільні служби відреагували та виїхали на перевірку. Проте небезпечного предмета не знайшли.

Псевдомінером виявився 38-річний житель Солом'янського району Києва. Під час дзвінка він був у стані алкогольного сп'яніння, і насправді не мав жодного реального мотиву. Чоловіка затримали.

"Слідчі Солом’янського управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше в Івано-Франківську безробітний чоловік "замінував" торговий центр. Він повідомив правоохоронцям про вибухівку, якої насправді не було. Тепер йому може загрожувати ув'язнення.