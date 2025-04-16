Киянину загрожує в'язниця через "мінування" урядового кварталу
Киянин повідомив правоохоронцям про мінування урядового кварталу. Виклик виявився фейковим. Тепер чоловіку загрожує тюремний термін
Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.
Псевдомінер телефонував до правоохоронців та повідомляв про вибухівку в адміністративній будівлі урядового кварталу. Під час перевірки інформація не підтвердилась. Тепер чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.
Інцидент стався в лютому. До поліції Києва зателефонував невідомий чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядової зони. Всі профільні служби відреагували та виїхали на перевірку. Проте небезпечного предмета не знайшли.
Псевдомінером виявився 38-річний житель Солом'янського району Києва. Під час дзвінка він був у стані алкогольного сп'яніння, і насправді не мав жодного реального мотиву. Чоловіка затримали.
"Слідчі Солом’янського управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, що раніше в Івано-Франківську безробітний чоловік "замінував" торговий центр. Він повідомив правоохоронцям про вибухівку, якої насправді не було. Тепер йому може загрожувати ув'язнення.