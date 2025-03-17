"Заминировал" торговый центр: безработный прикарпатец может сесть на 6 лет

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В Ивано-Франковске задержан 26-летний мужчина, который сообщил о заминировании торгового центра "Велес". После проверки взрывотехников и кинологов взрывчатки в ТРЦ не обнаружили

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 14 марта в 10.30.

Правоохранители установили личность злоумышленника за считанные часы. Им оказался 26-летний местный житель Ивано-Франковска. Фигурант раньше не судим и официально нигде не работает.

Его обнаружили по месту жительства. Во время обыска полицейские изъяли доказательства: куртку и мобильный телефон фигуранта.

Задержанный признался в содеянном. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Кроме этого, полицейские выяснили, что фигурант причастен к краже велосипеда в областном центре.

Следователи объявили ему подозрения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Полиция Прикарпатья предостерегает, что заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности карается лишением свободы. Максимальный срок, согласно санкции статьи, шесть лет.

Напомним, в Харькове мужчина сообщил о минировании мостов в городе . Информация не подтвердилась. Теперь за ложное сообщение его могут посадить.