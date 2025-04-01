Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили юриста из Запорожья. Он пытался помочь призывнику уехать за границу

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 48-летнего юриста предприятия. Он пытался помочь военнообязанному избежать мобилизации и уехать из Украины.

Юрист через знакомых нашел женщину, у которой мобилизовали сына. Призывник уже находился в тренинговом центре ВСУ, когда пытался избежать военной службы.

За 15 тысяч долларов США юрист пообещал его матери организовать изготовление фиктивных документов, подтверждающих непригодность к службе с последующим исключением из военного учета. Во время получения взятки юрист был задержан.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили схему уклонения от мобилизации. Через государственную границу Украины предлагали выехать за денежное вознаграждение от 2500 до 7000 долларов. Объявление об этом размещали в соцсетях.